Coppola: “Marsala deve cambiare le abitudini di mobilità”. VIDEO

Flavio Coppola, più volte consigliere comunale è attualmente assessore nel comune di Marsala nella giunta guidata da Andreana Patti sindaca.

In occasione della ricorrenza delle manifestazioni a sostegno della mobilità, lei che ha anche la delega ai servizi il comune, assieme alla giunta sta organizzando una iniziativa particolare. Di che cosa si tratta?

“Saranno 10 giorni in cui tutti i marsalesi e per tutti i percorsi cittadini, anche da e per le contrade, potranno usufruire dei mezzi pubblici gratuitamente. Si tratta di una iniziativa rivolta a decongestionare il traffico e proiettare anche in modo sperimentale l’uso dei mezzi pubblici. Abbiamo modificato anche alcuni percorsi”.

Ci faccia un esempio.

“Stiamo rivedendo le corse da e per l’ospedale, non soltanto per chi va a trovare o assistere i congiunti ricoverati, ma anche per il personale che lavora in quella struttura sanitaria ai quali forniamo un servizio cercando di adeguarlo agli orari di ingresso e di uscita dal lavoro”.