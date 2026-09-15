Cous Cous Fest, 10 concerti e spettacoli gratuiti dal 18 al 27 settembre

Dieci concerti e spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo per il Cous Cous Fest, in programma da venerdì 18 a domenica 27 settembre 2026, è pronto ad accendersi per regalare dieci serate straordinarie tra ritmo, energia e grandi emozioni sotto le stelle. Tutti i concerti e gli spettacoli del festival prodotto dal Comune di San Vito Lo Capo e dall’agenzia Feedback, sono ad ingresso libero.

Venerdì 18 settembre apre il palinsesto di spettacoli del festival Sal Da Vinci, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Reduce da una stagione di straordinario successo, Sal Da Vinci sta vivendo una vera e propria consacrazione nazionale e internazionale. “Per sempre sì”, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha superato le 200 mila copie ottenendo il Disco di platino e ha dato il titolo al suo nuovo album. Per un’esperienza speciale è possibile acquistare il pass per l’Area Pit sotto il palco su Ticketone e Ciaotickets

Sabato 19 settembre la spiaggia si trasforma in un vero e proprio club con il dj set esplosivo firmato PopShock: Marco Basciano, Alessio Librizzi e Kid Gamma faranno ballare fino a notte fonda tra ritmi travolgenti e coreografie. Domenica 20 arrivano Roy Paci e Aretuska, con la loro travolgente miscela di reggae, ska, jazz e sonorità mediterranee, per un live carico di energia e contaminazioni. Lunedì 21, invece, spazio all’ironia e alla leggerezza con lo show di Tachipirina 500, una serata imperdibile per divertirsi e cantare a squarciagola i grandi successi indie di artisti come Calcutta, Tananai, Gazzelle e Pinguini Tattici Nucleari. Martedì 22 settembre, alle ore 22, sarà invece la volta di Mario Incudine, tra gli artisti più autorevoli della scena musicale e teatrale italiana. Cantautore, attore e interprete raffinato, Incudine porterà sul palco del Cous Cous Fest uno spettacolo che intreccia musica d’autore, tradizione popolare e sonorità contemporanee, raccontando la Sicilia e il Mediterraneo attraverso storie, parole e ritmi coinvolgenti. Mercoledì 23 serata arrivano due pesi massimi, Wlady & DJ Jad from Articolo 31. Preparatevi a un DJ set che mescola pietre miliari, sonorità urban e la storia della musica italiana reinterpretata live Tra hit storiche, scratch d’autore e decine di dischi di platino, i due fratelli regalano un dj set travolgente.

Da X Factor al Cous Cous Fest: giovedì 24 settembre arriva a San Vito Lo Capo rob, vincitrice di X Factor 2025. Nome d’arte della catanese Roberta Scandurra (classe 2005), porta sul palco il suo pop-punk autobiografico ed energico. Tra i suoi successi spiccano Lei con te, Cento ragazze e La mia storia, pubblicata dopo la vittoria del talent. Venerdì 25 settembre alle ore 22, il grande palco in riva al mare ospiterà una delle band più amate ed iconiche della storia della canzone italiana: gli Stadio. Guidato dall’inconfondibile talento di Gaetano Curreri, affiancato da Roberto Drovandi e Andrea Fornili, lo storico gruppo porterà a San Vito l’emozionante tour “Io sono le mie canzoni”. Il live a ingresso gratuito trasformerà la spiaggia in un’arena di ricordi ed emozioni, ripercorrendo oltre quarant’anni di grande carriera. Da brani senza tempo come Ballando al buio fino al trionfo sanremese di Un giorno mi dirai, sarà una serata magica per rivivere insieme le pagine più belle della musica che ha accompagnato intere generazioni.

Sabato 26 settembre alle ore 23, subito dopo il gran galà del Cous Cous Fest, sarà la volta del live gratuito di Ditonellapiaga. L’eclettica cantautrice porterà sul palco la sua scrittura pungente e le sue sonorità moderne. Reduce dal grande successo a Sanremo con la hit Che fastidio! (terzo posto e disco d’oro), l’artista regalerà al pubblico un concerto travolgente, irriverente e ricco di ritmo. Domenica 27 settembre, il palco del Cous Cous Fest accoglie l’attore e cabarettista Rosario Terranova, protagonista dello spettacolo “Figli degli anni ’80” Sul palcoscenico atterra una strana DeLorean dalla quale scende un improbabile viaggiatore del tempo il quale, attraverso un tam tam tra musiche, aneddoti, racconti e ricordi di momenti, trasporterà gli spettatori/viaggiatori indietro nel tempo facendo loro rivivere i mitici Anni ’80.