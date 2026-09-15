Erice, si dimette il consigliere Cavarretta: entra nella Commissione Arbitri Serie D

Colpo di scena nel Consiglio comunale di Erice. Il consigliere di opposizione Michele Cavarretta, esponente del gruppo “Amo Erice”, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico elettivo, motivando la scelta con nuovi impegni professionali che non gli consentirebbero di garantire la presenza e la continuità che ritiene necessarie per svolgere al meglio il ruolo di consigliere comunale. Alla base della decisione vi è il suo rientro nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie D, incarico che comporterà un notevole impegno di tempo e che, secondo lo stesso Cavarretta, risulta incompatibile con l’attività istituzionale. “Ritengo che una carica pubblica non possa essere ricoperta a mezzo servizio: i cittadini meritano una presenza costante, che in questo momento non potrei garantire nei termini in cui sono abituato a operare – afferma Cavarretta –. Non è stata una decisione semplice, ma è l’unica coerente con il rispetto che porto per il ruolo istituzionale e per chi mi ha dato fiducia”.

Una scelta che arriva in maniera inaspettata e che modifica gli equilibri dell’opposizione consiliare, ma che non segna un allontanamento dalla politica. Cavarretta ha infatti chiarito che continuerà il proprio impegno all’interno di Amo Erice, movimento del quale è coordinatore, contribuendo alla costruzione del progetto politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Non è un disimpegno. Da domani, da cittadino tra i cittadini, continuerò a stare tra la gente e a raccogliere istanze e proposte. I mesi che ci separano dalla prossima campagna elettorale non saranno un tempo di attesa: dedicherò le mie energie a costruire un progetto serio e concreto insieme ai colleghi di Amo Erice”, spiega. A subentrare in Consiglio comunale sarà Giuseppe Ferrante, primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative. Cavarretta ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo consigliere, assicurando al tempo stesso la propria collaborazione dall’esterno dell’aula consiliare.

“La nostra voce in Consiglio comunale resterà presente grazie al lavoro del collega Giuseppe Ferrante, al quale auguro buon lavoro, e della collega Assunta Aiello: con entrambi la collaborazione sarà totale. Resterò a disposizione dei cittadini per raccogliere le segnalazioni dal territorio. Non è un addio, ma un arrivederci. Le cariche passano, le idee e il legame con le proprie radici restano”. Con le dimissioni di Cavarretta si apre dunque una nuova fase per il gruppo Amo Erice, che manterrà la propria rappresentanza in Consiglio comunale attraverso Ferrante e Aiello, mentre l’ormai ex consigliere continuerà a lavorare sul territorio e nell’organizzazione politica del movimento.