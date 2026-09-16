Gandolfo: “A Villa Genna un centro di recupero della fauna selvatica e delle tartarughe marine”

Un centro di recupero della fauna selvatica e delle tartarughe marine presso Villa Genna. La proposta arriva dal consigliere comunale Michele Gandolfo, che ha presentato un’interrogazione a riguardo.
Nel testo indirizzato alla sindaca Andreana Patti, l’esponente di Sud Chiama Nord chiede di verificare la possibilità di individuare una porzione dell’area per tale finalità.
Gandolfo sottolinea che l’istituzione di un centro del genere potrebbe rappresentare per Marsala un presidio importante, anche per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ambientale. In quest’ottica, il consigliere di maggioranza interroga la prima cittadina per sapere se intende avviare uno studio di fattibilità e se il Comune intende chiedere alla Regione Siciliana la convocazione di un incontro tecnico preliminare, finalizzato a verificare i requisiti necessari per il riconoscimento del CRAS.
Infine, Gandolfo chiede di verificare quali risorse (nazionali, regionali e comunitarie) potrebbero essere utilizzate per la realizzazione del progetto.