Primi allenamenti a Montecarlo per Sinner, rientro fissato a Pechino

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center dell’ex allenatore dell’altoatesino, Riccardo Piatti. “Una sessione speciale di allenamento per Jathiere con Jannik Sinner. E’ un vero piacere rivedere Jannik in campo e condividere questo momento con lui” si legge sui profili social dell’accademia. Un segnale positivo, dopo le settimane trascorse al J Medical di Torino per curare l’infiammazione al ginocchio destro che lo aveva fermato il 13 luglio, il giorno dopo il titolo confermato a Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev. Il rientro è fissato per l’ATP 500 di Pechino, al via il 30 settembre, a cui sono iscritti anche Zverev e Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz sarà al via del contemporaneo 500 a Tokyo. La stagione asiatica segna l’inizio di una fase delicata della stagione. Il fuoriclasse altoatesino è iscritto anche al Masters 1000 di Shanghai, il primo torneo in cui Zverev avrà l’occasione di superarlo in classifica. Il tedesco, dopo il secondo trionfo Slam in stagione e in carriera allo US Open, è già numero 1 nella Race, la classifica basata sui migliori risultati del 2026, con 700 punti di vantaggio sull’azzurro. Ma il ranking Atp, che si basa sui migliori risultati ottenuti nelle ultime 52 settimane, vede Sinner ancora in vetta con 1.810 punti di vantaggio rispetto al tedesco. Tuttavia da qui alla fine dell’anno il campione di San Candido dovrà mettere in conto la perdita di 3.550 punti, frutto delle vittorie alle Nitto ATP Finals (1.500 punti), al Masters 1000 di Parigi (1.000), agli ATP 500 di Pechino (500 punti) e Vienna (altri 500) e del secondo turno a Shanghai (50). Quindi, se dovesse confermare il calendario dello scorso anno, avrà l’occasione di aggiungere punti ai suoi attuali 11.500 solo a Shanghai. Nello stesso periodo del 2025, Zverev ne ha ottenuti 1.080. Dopo Shanghai, il duello tra l’azzurro e il tedesco continuerà anche all’Erste Bank Open, l’ATP 500 di Vienna, dove i due potrebbero dar vita a una riedizione della finale del 2025 vinta da Sinner. Campione anche nel 2023, l’altoatesino proverà a diventare il secondo giocatore a trionfare per tre volte nella capitale austriaca dopo Brian Gottfried, nell’albo d’oro con quattro successi all’attivo. Sinner, che nel 2026 ha trionfato a Wimbledon e vinto tutti i primi cinque Masters 1000 della stagione, come nessuno aveva mai fatto prima, diventando agli Internazionali d’Italia il secondo dopo Novak Djokovic a conquistare tutti i 1000 almeno una volta, ha in programma allenamento quotidiani per tutta la settimana, in modo da verificare la tenuta del ginocchio in vista del ritorno in campo e del tour de force finale per resistere all’attacco di Zverev e chiudere la stagione da numero 1 del mondo.

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