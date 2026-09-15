Aggressivo con i familiari, a Trapani si oppone ai Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. I Carabinieri sono intervenuti, a seguito di segnalazione, in quanto l’uomo si sarebbe reso responsabile di alcuni comportamenti aggressivi in ambito familiare. Giunti sul posto i militari dell’Arma non hanno trovato l’uomo che si era già allontanato e dopo alcuni minuti di ricerche lo hanno rintracciato sulla pubblica via. Durante le fasi dell’identificazione l’uomo opponeva resistenza non permettendo ai Carabinieri di svolgere i dovuti accertamenti scagliandosi contro gli stessi tanto da rendere necessario l’intervento di personale sanitario in soccorso ad uno dei militari per le lesioni riportate. All’esito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..