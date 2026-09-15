‘Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a 3 imprenditori nel catanzarese

CATANZARO (ITALPRESS) –della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, è divenuto definitivo al termine del procedimento di prevenzione patrimoniale. L’indagine aveva documentato i rapporti degli imprenditori con le cosche di ‘ndrangheta Mazzagatti di Oppido Mamertina, Arena di Isola Capo Rizzuto e Grande Aracri di Cutro, che avrebbero consentito alle loro società di assumere una posizione di rilievo nelle forniture di calcestruzzo e nell’assegnazione di commesse nel settore edile, oltre a sottrarsi a pretese estorsive mafiose.

I tre, condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione, hanno riportato pene comprese tra 8 anni e 10 mesi e 3 anni di reclusione. Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e la disponibilità di società e consorzi schermati anche attraverso prestanome. La confisca riguarda immobili e terreni, quote societarie, patrimoni aziendali, un impianto per la produzione di calcestruzzo, automezzi, macchine operatrici e rapporti bancari, tra Catanzaro e provincia, Cirò Marina e Firenze.

– Foto: da video ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).