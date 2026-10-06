Controlli a tappeto nel Trapanese: oltre 1.300 persone verificate, arresti e sequestri

Controlli su strada, sicurezza sul lavoro, contrasto alla droga e all’abbandono dei rifiuti, verifiche sulle attività economiche e controlli in mare. È un bilancio articolato quello relativo alle attività svolte nel mese di settembre nel territorio della provincia di Trapani, con l’impiego delle forze dell’ordine e degli organismi di vigilanza nei diversi ambiti.

I controlli su strada

I conducenti sottoposti a controllo con etilometri e precursori sono stati 1.312, sei dei quali sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Proseguiti anche i controlli nel settore del trasporto professionale, con 95 veicoli pesanti verificati e 63 infrazioni accertate. Gli esercizi pubblici controllati sono stati due: una carrozzeria e un’agenzia di pratiche auto. Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha sottoposto a vigilanza e ispezione 17 aziende. Dieci sono risultate irregolari: sette appartenenti al settore terziario e tre a quello industriale. Quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rifiuti e controlli ambientali

Nell’ambito dei provvedimenti per la tutela ambientale è stato emesso un provvedimento con una contestazione e una persona è stata denunciata per abbandono di rifiuti nel territorio di Fulgatore. Per quanto riguarda i controlli sui mezzi destinati al trasporto di acqua, liquami e rifiuti, nel mese di settembre sono stati effettuati controlli su mezzi per il trasporto dell’acqua nell’intero territorio provinciale. A Trapani ed Erice sono stati effettuati tre controlli, con tre persone identificate, due delle quali con precedenti. Ad Alcamo i controlli sono stati due, così come a Castellammare del Golfo. Non sono state riscontrate irregolarità.

Movida sotto controllo

Nei fine settimana sono proseguiti i controlli interforze ad alto impatto nelle aree della movida di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Complessivamente sono state identificate 1.068 persone, di cui 155 con precedenti di polizia e 31 extracomunitari. I veicoli controllati sono stati 438, mentre le violazioni al Codice della Strada accertate sono state 33. Effettuati anche un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo di veicoli, oltre a otto controlli amministrativi, con un illecito contestato. Sono state inoltre controllate 17 persone sottoposte a obblighi giudiziari. Da 13 servizi effettuati nei comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida, sono scaturiti 608 controlli su strada e 10 sanzioni. Diciassette persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, tra cui due stranieri e due minori, mentre cinque persone sono state arrestate, una delle quali straniera. Sono stati inoltre effettuati 14 sequestri, riguardanti tre armi e sostanze stupefacenti come eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. Ventuno persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Patenti, antimafia e accoglienza

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 82 provvedimenti di sospensione: 25 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, relativo alla guida sotto l’influenza dell’alcol; nove ai sensi dell’articolo 187, relativo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 27 per l’uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’articolo 173, comma 3 bis, del Codice della Strada; e 21 per altre violazioni al Codice della Strada. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di settembre 10 colloqui e notificato 25 convocazioni, emanando quattro provvedimenti sanzionatori e sei formali inviti. Le segnalazioni sono state 27. Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura sono stati disposti quattro provvedimenti di divieto di detenzione armi. Sono stati inoltre emessi tre provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo nei confronti di altrettante ditte operanti nei settori della coltivazione viticola, dell’allevamento e del commercio dei prodotti della pesca. È stato inoltre emesso un provvedimento, ai sensi dell’articolo 94, di applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, che consente a un’impresa attiva nella fabbricazione e manutenzione di imballaggi di legno di continuare a operare sotto il controllo di un esperto e del Gruppo Interforze Antimafia. Sono state inserite nella White List 14 ditte, tra iscrizioni e rinnovi. Nel corso di settembre sono stati infine emessi cinque decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati per allontanamento.

Controlli e soccorsi in mare

Nel periodo di riferimento la Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato 11.828 controlli: 2.821 sul demanio, 2.411 in materia ambientale, 1.650 nel settore della nautica da diporto, 1.179 sul traffico e 729 negli stabilimenti balneari. Sono stati elevati 470 verbali amministrativi e 26 notizie di reato. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Trapani, sotto il coordinamento del 12° M.R.S.C. di Palermo, sono stati effettuati nove eventi S.A.R., con 12 persone soccorse. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha invece effettuato 140 controlli con 38 persone impiegate. Tre le violazioni contestate, relative alla mancanza del servizio di assistenza e salvataggio e alla violazione del contenuto della Concessione Demaniale.