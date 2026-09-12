Partinico, 70enne alcamese muore tra le fiamme nel suo terreno

Tragedia ieri in contrada Bosco Falconeria, a Partinico, dove un uomo di 70 anni, Castrenze Pirrello, pensionato originario di Alcamo, è morto mentre un incendio divampava nel suo appezzamento di terreno.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata perché l’uomo non era rientrato a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, insieme agli operatori del 118. Quando i soccorritori hanno raggiunto il settantenne, però, per lui non c’era più nulla da fare.

Pirrello, ex operaio e padre di due figlie, viveva con la famiglia nella zona di via Kennedy. Dopo il pensionamento si era dedicato con particolare attenzione alla cura del suo orto di Bosco Falconeria, un’attività che nel tempo era diventata anche un modo per mantenere i rapporti con parenti e vicini. Era infatti conosciuto per la sua disponibilità e per l’abitudine di condividere con gli altri i prodotti del suo terreno.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Restano ancora da chiarire l’origine dell’incendio e, soprattutto, le circostanze che hanno impedito all’uomo di mettersi in salvo. Saranno le indagini a stabilire se il rogo sia partito accidentalmente e come il pensionato sia rimasto intrappolato tra le fiamme.

Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e quanti conoscevano Pirrello, morto proprio in quel terreno al quale aveva dedicato tanta parte della sua vita dopo il pensionamento.