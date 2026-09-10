A Trapani arrestato un giovane, aveva 19 panetti di hashish e una pistola. VIDEO

Droga e armi in casa di uno spacciatore trapanese. I Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, a seguito di specifica attività informativa avviata dai Carabinieri, eseguita presso l’abitazione dell’uomo in zona Erice Casa Santa, i Carabinieri hanno rinvenuto 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 kg che l’uomo teneva in frigorifero, oltre ha un bilancino di precisione, denaro contante, un coltello e alcune dosi racchiuse in cellophane custoditi su un mobiletto vicino la porta d’ingresso dell’abitazione e ad una pistola a salve alla quale era stato asportato il tappo rosso identificativo.

GUARDA IL VIDEO

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, mentre quanto rinvenuto all’esito della perquisizione e stato posto sotto sequestro. Si precisa che nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.