Monte Erice, “Nicoletti è distrutto”, alla Procura i video dello schianto

La tragedia della Cronoscalata Monte Erice continua a far discutere mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente che è costato la vita a due spettatori, i giovanissimi Giuseppe Bisconti e Karol Greco. Nelle ultime ore il pilota nisseno Marco Nicoletti, indagato come atto dovuto dalla Procura di Trapani, ha consegnato agli inquirenti i filmati registrati dalle telecamere installate a bordo della sua vettura, materiale che potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire gli ultimi istanti prima del drammatico schianto. L’avvocato che assiste il pilota ha spiegato che Nicoletti sta collaborando pienamente con gli investigatori e che ha messo immediatamente a disposizione tutti gli elementi utili all’accertamento della verità. I video acquisiti dagli inquirenti saranno ora analizzati insieme agli altri accertamenti tecnici già avviati sul mezzo sequestrato dopo l’incidente.

Il pilota sotto shock

Secondo il legale, Marco Nicoletti è profondamente provato da quanto accaduto. Il pilota, sopravvissuto all’impatto, sarebbe ancora in uno stato di forte sofferenza psicologica per le conseguenze dell’incidente. “È distrutto”, avrebbe riferito l’avvocato, sottolineando come il suo assistito stia vivendo con grande dolore il peso di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità sportiva e il territorio trapanese. Nicoletti, fin dai primi momenti successivi all’incidente, avrebbe manifestato la volontà di contribuire alla ricostruzione dei fatti, fornendo la massima collaborazione agli organi inquirenti.

Le indagini in corso

La Procura di Trapani continua intanto a lavorare per individuare le cause che hanno determinato l’uscita di strada della vettura durante la gara. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di un possibile guasto tecnico, compresi eventuali problemi all’impianto frenante, ma al momento nessuna pista viene esclusa. Nei giorni scorsi sono inoltre arrivati i risultati degli esami tossicologici effettuati sul pilota, risultati negativi. Un elemento che contribuisce a delimitare il campo delle verifiche, mentre gli accertamenti tecnici sul veicolo proseguono per comprendere cosa sia realmente accaduto lungo il percorso della cronoscalata.

Attesa per gli esiti delle perizie

L’attenzione è ora concentrata sulle consulenze tecniche e sull’analisi dei filmati consegnati alla magistratura. Le immagini potrebbero fornire indicazioni preziose sulla dinamica dell’incidente e aiutare gli investigatori a stabilire se si sia trattato di un errore umano, di un guasto meccanico o di una combinazione di fattori. Mentre la comunità sportiva continua a interrogarsi su quanto avvenuto, resta il dolore per la perdita delle due vittime e l’attesa per le conclusioni degli accertamenti che dovranno fare piena luce su una delle pagine più drammatiche nella storia recente della Cronoscalata Monte Erice.