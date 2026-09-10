Marsala, Di Girolamo: “Pulire subito le caditoie per evitare allagamenti con le piogge”

Con l’estate ormai agli sgoccioli e l’avvicinarsi della stagione autunnale, il consigliere comunale di opposizione Gaspare Di Girolamo sollecita l’Amministrazione comunale di Marsala a programmare per tempo un piano di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, così da prevenire possibili criticità legate alle prime precipitazioni. Secondo Di Girolamo, l’accumulo di foglie, terra, detriti e altri materiali all’interno delle griglie di raccolta delle acque meteoriche può compromettere il regolare deflusso delle piogge, favorendo la formazione di ristagni e creando disagi alla circolazione veicolare e pedonale, soprattutto nelle aree della città che negli anni hanno già evidenziato particolari problemi di allagamento. “Non si tratta soltanto di intervenire quando si verifica un’emergenza – sottolinea il consigliere – ma di prevenire i problemi attraverso una programmazione puntuale della manutenzione ordinaria”. Per questo motivo Di Girolamo ritiene necessario predisporre un piano di interventi che individui preventivamente le zone più critiche e consenta di completare la pulizia delle caditoie prima che le piogge autunnali diventino più frequenti e intense.

Per il consigliere comunale, la prevenzione rappresenta la soluzione più efficace e meno onerosa. Intervenire in anticipo, infatti, significa evitare successivamente disagi ai cittadini, problemi alla viabilità e costosi interventi urgenti resi necessari dalle emergenze. Da qui la richiesta formale all’Amministrazione marsalese affinché venga avviata con urgenza una ricognizione delle caditoie presenti sul territorio comunale e sia programmata la loro pulizia, dando priorità alle zone che storicamente registrano le maggiori criticità durante le precipitazioni. “L’auspicio – conclude Di Girolamo – è che questa sollecitazione possa tradursi in un intervento concreto e tempestivo. La città non può essere preparata alle piogge soltanto quando arrivano. La manutenzione e la prevenzione devono essere pianificate prima”.