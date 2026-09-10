Marsala, dramma nei campi: 57enne muore dopo due giorni di agonia

È morto all’ospedale Civico di Palermo il 57enne Francesco Pipitone rimasto gravemente ferito in un incidente con un trattore avvenuto tre giorni fa in una contrada del versante nord di Marsala. L’uomo, originario della città, si trovava in Sicilia per trascorrere un periodo di ferie prima di fare rientro in Germania, dove viveva e lavorava insieme alla moglie. L’incidente si è verificato mentre il 57enne stava lavorando in un appezzamento di terreno vicino alla propria abitazione. Aveva deciso di dedicarsi alla pulizia del terreno dalle erbacce proprio alla vigilia della partenza per la Germania, prevista per lunedì scorso. Per cause ancora in fase di accertamento, il trattore si è ribaltato durante le operazioni, travolgendo e schiacciando l’uomo. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

Nel disperato tentativo di salvargli la vita, i medici sono stati costretti anche ad amputargli una gamba. Nonostante le cure e gli interventi effettuati, però, il 57enne è deceduto dopo due giorni di agonia. Una tragedia che ha spezzato una vita proprio mentre l’uomo si preparava a lasciare Marsala per tornare al lavoro in Germania. Sull’incidente sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del ribaltamento del mezzo agricolo.