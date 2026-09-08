Trapani saluta l’estate con la musica di Goodbye Summer

L’estate trapanese si congeda con tre appuntamenti all’aperto. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre Piazza Aldo Bassi, l’ex Piazza Municipio, accoglie Goodbye Summer Trapani 2026, rassegna che intreccia musica dal vivo, elettronica e comicità nel cuore della città. Venerdì 11 settembre spazio ai gruppi musicali. Alle 20.00 salgono sul palco I Fatti Vostri, alle 21.30 i Diversi, dj & violinist con il dialogo tra archi ed elettronica, alle 23.00 gli Irrequieti. Sabato 12 settembre tocca alla consolle: dalle 21.00 apre Dj Dolo, alle 22.30 arriva Dj Delta, a mezzanotte Sebastian accompagna il pubblico fino a notte fonda.

Domenica 13 settembre si mescolano strada e risate. Alle 21.00 gli Ottoni Animati portano fiati e ritmo tra la gente; alle 22.30 il comico Stefano Piazza firma il finale con lo spettacolo “In Sicilia comanda la donna”, l’ironia che ne ha fatto uno dei volti più amati del panorama siciliano. Conduce Claudia Parrinello. Tre giorni pensati per riportare famiglie e pubblico nel centro storico nel passaggio tra stagione turistica e autunno, con una formula che punta sulla varietà dei linguaggi. La manifestazione è promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il patrocinio della Città di Trapani e il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.