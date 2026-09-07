Carcasse sulle spiagge: a Marsala il caso riapre il dibattito sulle procedure di smaltimento

La vicenda del delfino morto rinvenuto sul litorale sud di Marsala e successivamente trascinato lungo una strada di contrada Berbaro ha suscitato polemiche, proteste e interrogativi tra cittadini e associazioni. Le immagini della carcassa, già in avanzato stato di decomposizione, trainata per un tratto sull’asfalto hanno fatto il giro del web, alimentando dubbi sulle modalità adottate per la rimozione dell’animale. Non si tratta però di un caso isolato. Negli ultimi anni anche il ritrovamento di una mucca morta sulla spiaggia marsalese aveva acceso il dibattito sulla gestione delle carcasse animali rinvenute in luoghi pubblici. Episodi che pongono una domanda precisa: quali sono le procedure corrette previste dalla normativa?

Carcasse animali, un tema che riguarda ambiente e sanità

La gestione delle carcasse animali non è una semplice operazione di pulizia urbana. La normativa considera infatti questi casi sotto un duplice profilo: ambientale e sanitario. Le carcasse possono rappresentare un rischio igienico-sanitario, soprattutto quando si trovano in stato di decomposizione avanzata o quando vi è il rischio di diffusione di agenti patogeni. Per questo motivo le procedure prevedono il coinvolgimento dei servizi veterinari pubblici e l’applicazione di specifiche norme europee e nazionali relative ai sottoprodotti di origine animale.

Chi deve intervenire

Quando viene rinvenuto un animale morto su una spiaggia, una strada o un’altra area pubblica, non sono i cittadini a dover provvedere alla rimozione. La procedura prevede innanzitutto una segnalazione alle autorità competenti, generalmente Polizia Municipale, Guardia Costiera nel caso delle aree demaniali marittime, oppure forze dell’ordine e servizi veterinari dell’Asp. I veterinari pubblici hanno il compito di verificare eventuali rischi sanitari, accertare lo stato della carcassa e indicare le misure da adottare. Successivamente intervengono ditte autorizzate al recupero e al trasporto dei resti animali verso impianti specializzati per la termodistruzione o altri trattamenti previsti dalla legge. Nel caso delle strade provinciali o statali, inoltre, entrano in gioco anche gli enti proprietari delle infrastrutture, responsabili della sicurezza e della pulizia delle carreggiate.

Il caso del delfino di Marsala

Proprio alla luce di queste procedure, il caso del delfino marsalese ha suscitato numerose perplessità. I residenti hanno denunciato il trascinamento della carcassa lungo l’asfalto e la presenza di liquami e cattivi odori lasciati sul percorso. La ditta incaricata ha spiegato che il mezzo idoneo al trasporto non poteva raggiungere direttamente il luogo del ritrovamento e che il trascinamento sarebbe stato l’unico modo per trasferire il cetaceo fino al camion autorizzato. Le proteste, tuttavia, non si sono placate. Cittadini, animalisti e rappresentanti politici hanno chiesto chiarimenti sulle modalità operative adottate e sulle successive attività di bonifica e sanificazione dell’area interessata.

Un problema destinato a ripresentarsi

Tra spiaggiamenti di cetacei, animali da allevamento trascinati dalle mareggiate o fauna selvatica rinvenuta lungo le strade, la questione delle carcasse animali è destinata a ripresentarsi anche in futuro. Per questo motivo esperti e operatori del settore sottolineano l’importanza di procedure chiare, tempestive e rispettose sia delle norme sanitarie sia della sensibilità pubblica. Gli episodi dimostrano come, oltre all’obbligo di rimuovere rapidamente gli animali morti, sia fondamentale garantire modalità operative che evitino rischi per la salute pubblica e nuove polemiche. La vicenda del delfino e quella della mucca spiaggiata hanno infatti acceso un riflettore su un tema spesso ignorato, ma che coinvolge sicurezza sanitaria, tutela ambientale e rispetto per gli animali anche dopo la loro morte.