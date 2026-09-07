25 anni dall’attentato dell’11 settembre 2001, Marsala ricorda

In occasione del 25° Anniversario dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, l’Amministrazione comunale di Marsala e il Lions Club di Marsala promuovono una solenne cerimonia di commemorazione di tutte le vittime del terrorismo. La cerimonia si terrà a Marsala presso la piazzetta del Baluardo Velasco, in via Sibilla, luogo nel quale il Lions ha dedicato negli anni un significativo spazio di memoria alle vittime dell’11 settembre 2001.
PROGRAMMA
Venerdì 11 settembre 2026 – ore 10:30
Baluardo Velasco – Via Sibilla, Marsala
10:15- Afflusso invitati
10:30 – Inizio cerimonia
– Esecuzione degli Inni
– Deposizione e benedizione Corona al cippo commemorativo
– Rintocco della campana e momento di raccoglimento
– Saluto del Presidente del Lions Club Marsala
– Letture a cura degli studenti
– Saluto delle Autorità lionistiche
– Consegna Riconoscimento alla Protezione Civile Nazionale
– Intervento della Sindaca della Città di Marsala
11:30 – Chiusura della cerimonia