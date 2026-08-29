Marsala: ritrovata in spiaggia la carcassa di una mucca

Insolito ritrovamento oggi al litorale sud di Marsala. I primi bagnanti che si sono riversati in spiaggia al mattino, con l’auspicio di trovare un po’ di relax e refrigerio dall’afa di questi giorni, hanno trovato davanti ai loro occhi una sorpresa poco gradita: la carcassa di una mucca morta in avanzato stato di decomposizione. Verosimilmente il cadavere del bovino è arrivato dal mare, trasportato dalle onda fino a riva.

Il ritrovamento è avvenuto tra lo Sbocco e il Signorino e sul posto sono giunti la Polizia Municipale e la Guardia Costiera, nonchè un veterinario. E’ stata immediatamente attivata la procedura per il recupero della carcassa attraverso una ditta specializzata che poi procederà allo smaltimento, come era avvenuto nei giorni scorsi nella zona artigianale, dove era stato ritrovato il corpo di un pony. Temporaneamente la zona è stata interdetta alla balneazione.

Indignati i bagnanti, alcuni dei quali hanno riversato sui social la propria rabbia.