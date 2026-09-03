Maniscalco: “Al Consiglio comunale di Marsala sarò il presidente di tutti”. VIDEO

Giovanni Maniscalco da alcune settimane è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Marsala. Succede al consigliere Enzo Sturiano che pur se eletto, si trova adesso all’opposizione a Sala delle Lapidi.

Come si sta “trovando” nel nuovo ruolo visto che lei ha già ricoperto in passato altre cariche istituzionali?

“Come ho detto in Aula in occasione del mio insediamento, io pur essendo espressione di una maggioranza e nello specifico di quella che ha eletto Andreana Patti Sindaca, la mia stanza istituzionale sarà aperta a tutti i consiglieri e ai capogruppo che vorranno rappresentarmi qualche esigenza che riguarda la città. Questa senza distinzione tra maggioranza e opposizione”.

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