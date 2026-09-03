Nepal, la Cina invia aiuti umanitari ed esperti per identificare le vittime

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa mattina è stata inviata una terza partita di aiuti di emergenza cinesi destinati al Nepal. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun durante un regolare briefing con la stampa.

Le forniture comprendono tende, coperte, celle frigorifere mortuarie, indumenti protettivi medici e apparecchiature per le comunicazioni satellitari, ha affermato Guo rispondendo a una domanda sul tema.

Un secondo gruppo di esperti nell’identificazione del DNA è partito per il Nepal con lo stesso volo, per assistere la parte nepalese nelle attività pertinenti, ha dichiarato il funzionario.

La Cina continuerà a fornire assistenza di emergenza in base alle esigenze del Nepal e a portare avanti la cooperazione internazionale nelle operazioni di soccorso, ha affermato Guo.

Da quando si è verificato il disastro, le autorità cinesi competenti in materia di meteorologia e risorse idriche hanno mantenuto una stretta cooperazione con le rispettive controparti nepalesi, condividendo informazioni di monitoraggio e intervenendo congiuntamente per far fronte al disastro, secondo Guo.

Secondo il funzionario, la parte nepalese ha espresso profonda gratitudine alla Cina per essere stata al fianco del Nepal nella risposta al disastro e per aver fornito un importante sostegno alle operazioni di soccorso, sottolineando che ciò mette in evidenza la grande amicizia di buon vicinato tra Cina e Nepal.

La Cina continuerà a rafforzare la cooperazione con il Nepal nei settori pertinenti e a fornire un solido sostegno alle operazioni di soccorso e risposta alle emergenze del Nepal, ha aggiunto Guo.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –