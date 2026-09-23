Il Mare colore dei libri, Claudio Fava: “Si è chiusa la mia stagione politica”. VIDEO

Al Festival dell’editoria di Marsala “Il Mare colore dei ibri”, un grande protagonista è stato l’onorevole Claudio Fava, autore, sceneggiatore, che nel suo passato è stato deputato regionale, nazionale ed europarlamentare. Ai microfoni di itacanotizie.it ha parlato della sua nuova vita, quella dedicata interamente alla scrittura, recuperando la passione giovanile, definendo come “chiusa” l’esperienza politica dopo 30 anni dentro le aule istituzionali e facendo germogliare proprio in Sicilia alcune iniziative culturali, proprio nell’isola che ha uno dei più grandi patrimoni museali italiani e al mondo.

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