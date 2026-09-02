Via Vecchia Mazara, sbloccati quasi 3 milioni. Grillo: “Merito nostro”

Marsala compie un passo importante verso la soluzione di una delle criticità più annose del territorio. Con una determina (la n. 189 del 31 agosto 2026), pubblicata lunedì scorso, il Comune ha accertato in entrata e prenotato la somma di 2.995.363,16 euro destinata all’intervento di ottimizzazione del sistema di drenaggio di via Vecchia Mazara. Le risorse arrivano grazie al Decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026 e rendono ufficiale un finanziamento atteso da anni. L’opera punta a risolvere i frequenti allagamenti che, in occasione delle piogge più intense, trasformano via Vecchia Mazara in uno dei punti più critici della città. Un problema che non riguarda soltanto i residenti della zona, ma che incide sulla viabilità urbana e sulla sicurezza di un’importante arteria di collegamento, con ripercussioni sull’intera comunità marsalese.

Grillo si prende i meriti dell’operazione

Sull’argomento interviene l’ex sindaco Massimo Grillo, che rivendica il lavoro svolto dalla sua Amministrazione per arrivare all’ottenimento delle risorse statali. “Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro tecnico e amministrativo avviato dalla mia amministrazione, che aveva già elaborato una prima proposta progettuale e ne aveva curato la candidatura ai finanziamenti disponibili, ottenendo infine l’ammissione con le risorse statali dedicate ai Comuni. In campagna elettorale, quando annunciai questo finanziamento, alcuni affermavano che si trattasse di una promessa non fondata”, dichiara Grillo. L’intervento assume un’importanza ancora maggiore alla luce delle criticità che da tempo interessano anche la rete fognaria della zona. I cittadini, infatti, segnalano da anni problemi legati ai tombini che, durante gli eventi meteorologici più intensi, non riescono a reggere la pressione dell’acqua, causando ulteriori disagi e situazioni di potenziale rischio. Da qui la necessità di un’opera strutturale capace non solo di migliorare il drenaggio delle acque piovane, ma anche di alleggerire un sistema fognario da tempo sotto stress.

Adesso l’attenzione si sposta sulla nuova Amministrazione comunale, chiamata a completare l’iter che porterà all’apertura dei cantieri. L’invito lanciato da Grillo e dal suo gruppo, il Movimento Liberi, è quello di procedere rapidamente con tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari, dalla definizione del quadro economico all’approvazione del progetto esecutivo, fino all’avvio della gara d’appalto. “Con i consiglieri comunali del Movimento Liberi Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, vigileremo perché si provveda celermente a tutti gli adempimenti previsti”, conclude l’ex sindaco, sottolineando la volontà di seguire da vicino l’evoluzione di un intervento considerato strategico per la sicurezza e la vivibilità di una delle zone più problematiche della città.