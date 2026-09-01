Il sindaco di Petrosino: “Pronto a ricandidarmi”. VIDEO

Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino. L’estate, almeno quella non atmosferica, giunge la termine.

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Cerchiamo di comprendere come sono andate le cose nella sua città in riferimento anche a quello che avevate programmato?

“Premetto che le nostre iniziative fino alle fine di settembre continueranno e in quella data avremo il finale con la “sagra dell’uva e del vino 2026″. Per un posto come il nostro la stagione estiva è un impegno non indifferente per l’amministrazione comunale che è impegnata nell’organizzazione delle serate ma anche nella presentazione del territorio ai tanti visitatori che hanno raggiunto la nostra città durante questa calda estate”.

Il prossimo appuntamento sarà certamente quello dell’organizzazione del Carnevale di Petrosino che è l’altro grande evento della sua città.

“Proprio nei prossimi giorni avremo un incontro con le organizzazioni che si occupano del del Carnevale. Il prossimo anno avremo ancora una festa più bella e interessante”.

Che lavori pubblici avete effettuato per cercare di rendere il territorio più accogliente in queste settimane estive?

“Abbiamo rafforzato le squadre di lavoratori per rendere il litorale più pulito ed accesibile e come si può vedere anche quotidianamente ci stiamo riuscendo”.

Tra breve riapriranno le scuole. Che accoglienza troveranno, per quanto di vostra competenza, i giovani studenti?

“Siamo al lavoro da tempo per l’avvio dell’anno scolastico. Abbimo effettuato un manutenzione degli spazi esterni. Per il via avremo tutto sistemato. Stiamo facendo dei sopralluoghi nei locali interni. Chiudiamo un cantiere per la rimodulazione degli spazi esterni delle scuole di via Cafiso e di Baglio grazie ad una finanziamento di oltre 400mila euro, che a breve saranno pronte con spazi aperti alla comunità di palestre e spazi da usufruire per attività ludiche e sportive”.

A Petrosino nella primavera del prossimo anno si eleggera il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Se lo riterrete opportuno vi riproporrete per sottoporvi al giudizio degli elettori?

“Il nostro è un Paese che è quotidianamente in campagna elettorale. La dialettica nelle istituzioni ma anche nella società è normale che ci sia. E Petrosino non è estranea. L’importante che la dialettica rimanga nell’ordine della politica che si occupi delle soluzioni per la città. Io, la mia giunta, la maggioranza che mii sostiene continuerà a lavorare fino all’ultimo giorno per rispettare il mandato che ci è stato dato”.

Inistiamo: lei si ricandiderà?



“Se ci saranno le condizioni per una mia presenza io sono al servizio della città e mi ricandiderò”.