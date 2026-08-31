Marsala: in Consiglio comunale si insedia il consigliere Oreste Alagna

Nella seduta del Consiglio comunale di questa mattina, si è insediato per surroga il consigliere comunale Oreste Alagna che torna tra i banchi dell’Aula in quanto primo dei non eletti della lista Com-Patti. Subentra a Gabriele Di Pietra, dimissionario a seguito della nomina alla carica di assessore della Giunta Patti. Alagna al momento entra nel gruppo consiliare in cui è stato eletto prestando il giuramento dinnanzi ai suoi colleghi e al Presidente Giovanni Maniscalco. “Da oggi inizia una nuova avventura e mi preme ringraziare i cittadini che hanno riposto fiducia in me e i candidati e le candidate della lista Com-Patti che hanno ottenuto ottimi riscontri” afferma un visibilmente emozionato Oreste Alagna che per pochi voti non è stato eletto a Sala delle Lapidi; ha fatto meglio di lui il dottor Daniele Bertolino.