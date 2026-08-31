Il Galateo della brezza: l’arte sottile di abitare la riva tra le isole Egadi

Il mare delle Egadi ha una memoria infallibile. Ricorda il passaggio dei tonnaroti, il lavoro paziente degli scalpellini nelle cave di tufo, il volo delle berte e delle aquile di mare. Ma soprattutto conserva il segno, spesso invisibile, di chi lo attraversa oggi. Ogni asciugamano steso sulla sabbia, ogni ombrellone aperto in una cala, ogni gesto compiuto sulla riva racconta che tipo di ospiti siamo. Perché alle Egadi non si va semplicemente in spiaggia. Si entra in uno dei paesaggi più preziosi del Mediterraneo, dove la bellezza non è solo uno spettacolo da ammirare, ma un equilibrio da custodire.

Favignana, Levanzo e Marettimo sono tre isole unite dallo stesso mare, ma profondamente diverse tra loro. Favignana è la più luminosa e vivace: le cave di tufo hanno modellato il suo profilo, mentre Cala Rossa, Cala Azzurra e il Bue Marino sono diventati simboli di un Mediterraneo quasi caraibico. È anche l’isola della tonnara Florio, dove la storia della pesca del tonno continua a raccontare il legame profondo tra l’uomo e il mare. Levanzo, la più piccola dell’arcipelago, invita invece alla lentezza. Le case bianche affacciate sul porto, i sentieri immersi nella macchia mediterranea e la Grotta del Genovese, con le sue straordinarie incisioni preistoriche, restituiscono la sensazione di un luogo dove il tempo ha scelto di scorrere con maggiore calma.

Poi c’è Marettimo, la più selvaggia. Montagne che precipitano nel mare, grotte marine, sentieri che salgono fino al Castello di Punta Troia e fondali ricchissimi di vita fanno di quest’isola un santuario naturale nel cuore dell’Area Marina Protetta delle Egadi, la più estesa d’Europa. Tre isole, tre anime diverse, accomunate da una richiesta semplice: essere attraversate con rispetto. Il galateo della spiaggia nasce proprio qui. Non è un elenco di divieti, ma un modo di condividere la bellezza. Il primo gesto è forse il più importante: scegliere con intelligenza dove sistemarsi. In una cala silenziosa, piantare l’ombrellone a ridosso di un altro bagnante significa interrompere quella sensazione di libertà che tutti sono venuti a cercare. Bastano pochi metri di distanza per regalare a ciascuno il proprio orizzonte.

Anche i rumori hanno un peso. Le Egadi possiedono già una colonna sonora perfetta: il vento che attraversa le rocce, il respiro delle onde, il richiamo dei gabbiani. La musica può continuare a far parte della giornata, ma attraverso un paio di cuffie. Allo stesso modo, una telefonata a voce troppo alta o una partita improvvisata di racchettoni sul bagnasciuga rischiano di trasformare un angolo di paradiso in un luogo qualunque.

L’eleganza, spesso, coincide con la discrezione. Ma è l’ambiente il vero protagonista di questo galateo. Il vento che rende piacevoli le giornate estive è anche il più veloce dei corrieri: un tovagliolo dimenticato, una busta di plastica o un mozzicone di sigaretta possono raggiungere il mare in pochi secondi. Per questo una borraccia riutilizzabile, un piccolo posacenere tascabile e la semplice abitudine di raccogliere ogni rifiuto valgono più di tante dichiarazioni d’amore per la natura.

Anche la crema solare racconta una scelta. Preferire prodotti biodegradabili e reef-safe significa contribuire alla tutela della posidonia oceanica, la grande foresta sommersa che ossigena il Mediterraneo e offre rifugio a centinaia di specie marine. È un gesto quasi invisibile, ma prezioso quanto il mare che desideriamo proteggere. Quando il sole comincia a nascondersi dietro Marettimo e le spiagge si svuotano lentamente, arriva l’ultimo rito della giornata. Guardarsi intorno. Controllare che nulla sia rimasto sulla sabbia. Scuotere il telo con delicatezza, senza disturbare chi si gode gli ultimi raggi di luce. Restituire quel luogo al tramonto esattamente come lo si è ricevuto al mattino.

È questo, in fondo, il vero galateo della brezza. Comprendere che la spiaggia non è nostra, ma ci viene affidata per qualche ora. E che il privilegio più grande non è occupare il posto migliore in riva al mare, ma meritare di tornare ancora una volta davanti a quell’orizzonte che solo le Egadi sanno regalare.