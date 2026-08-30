Caldo estremo in Sicilia, incendi in tutta l’Isola

PALERMO (ITALPRESS) – Il caldo e il vento hanno favorito il divampare di incendi in tutta la Sicilia. La notte scorsa sono state numerose le province dell’Isola colpite dai roghi, quelli più gravi si sono registrati soprattutto in provincia di Palermo e di Agrigento. Devastate le campagne attorno a Polizzi Generosa, Ciminna, Ventimiglia. Tra le aree colpite nel Catanese Zafferana Etnea, mentre nel Messinese i roghi hanno interessato il territorio di Castelmola.

Prosegue intanto l’intervento dei vigili del fuoco a Castelmola, nel Messinese, dove un vasto incendio ha interessato dalla scorsa notte un’ampia area del territorio, arrivando a minacciare alcune abitazioni in contrada Portella Vigna. Le fiamme hanno interessato anche alcune zone del vicino Comune di Mongiuffi Melia. Le squadre dei pompieri, impegnate dal tardo pomeriggio di ieri, hanno evitato che il rogo coinvolgesse numerose case, ma questa mattina alcuni focolai hanno ripreso vigore. “Dopo ore di durissimo lavoro – dice sindaco Orlando Russo – i vigili del fuoco hanno salvato numerose case. Stamattina le fiamme stanno rimettendo di nuovo in pericolo i manufatti”.

Intanto sono stati spenti i due incendi che questa mattina hanno colpito il territorio di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I due fronti di fuoco sono divampati dopo le 10, nelle zone di Madonna della Scala e Madonna di Fatima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il corpo forestale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).