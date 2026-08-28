“Poca luce in via Pupo”: Lilibeo Viva chiede un sopralluogo

Nella zona di via Salemi, nei pressi del bar Piacere espresso e nella vicina via Pupo, cittadini e residenti

segnalano criticità nell’illuminazione serale e degrado del manto stradale quando cala la sera. La segnalazione viene raccolta e divulgata dal movimento civico Lilibeo Viva, che ha diffuso una nota stampa a riguardo.

“La percezione riportata – si legge nella nota di Lilibeo Viva – è quella di una visibilità fortemente ridotta in presenza di punti luce spenti o assenti. Chi percorre queste strade o vi risiede riferisce preoccupazione per automobilisti, pedoni o ciclisti soprattutto in prossimità di curve o incroci. Viene anche segnalato che in assenza di luce le irregolarità del manto stradale possono essere più difficili da percepire e di conseguenza portatori di incidenti”.

Alla luce di ciò, il coordinamento Lilibeo Viva chiede un sopralluogo tecnico dei tratti segnalati, la verifica dei lampioni, il ripristino dei punti luce non funzionanti e la valutazione di nuovi dove necessari, nonchè indicazioni pubbliche sui tempi e sulle modalità dell’intervento.

