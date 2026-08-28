Musumeci “Non sono interessato a ricandidarmi alla presidenza della Regione Siciliana”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Quando arrivi a 70 anni, cominci a programmare e a concludere. Io ho avuto qualche problema. Io, per avere fatto occasionalmente una Tac, mi sono accorto di avere un tumore e mi sono subito operato. Si diventa fragili. Non si fanno progetti a quest’età, ma ci si alza la mattina senza l’ansia di ricevere attacchi e si passa del tempo con i nipoti. C’è un tempo per ogni cosa”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo alla terza giornata di Etna Forum.

“Per questo – prosegue – quando leggo che sarò il candidato per il centrodestra, dico che non metterò mai più piede a Palazzo d’Orléans. Sono stato in quel palazzo lasciandolo incontaminato. I malfattori restavano fuori. E’ stata l’esperienza più bella della mia vita. Schifani è stato uno dei nomi che ho fatto. Se si ricandida, voterei Schifani. Io non sono più interessato alla politica regionale».

-foto Ipa Agency –

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