Incendio nella zona industriale di Catania, coinvolta una ditta di materiale plastico

CATANIA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere un rogo che ha interessato una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale plastico, presso la Terza Strada della zona industriale di Catania.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato all’esterno della ditta e riguarda rifiuti e materiali di scarto. Sul posto stanno operando diverse squadre con autobotti. Presenti anche agenti della Polizia di Stato, sanitari del Servizio 118, volontari della Protezione civile e personale della Forestale. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città.

-Foto ufficio stampa Vigili del fuoco-

(ITALPRESS).