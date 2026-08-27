Gli Agricantus saranno i protagonisti dello spettacolo di chiusura della rassegna “’A Scurata – Memorial Enrico Russo”. Domani, 28 agosto, a Villa Genna, il gruppo siciliano sarà di scena con “E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza”, un nuovo progetto musicale che attraversa la storia e le radici della band per restituirle in una veste essenziale, contemporanea e profondamente mediterranea.

Guidato da Mario Crispi, il progetto nasce dall’incontro tra la voce di Chiara Minaldi e i paesaggi elettronici di Alfredo Giammanco, ai quali si aggiungono il basso di Mario Tarsilla e la batteria di Fabrizio Francoforte. Una formazione capace di intrecciare strumenti etnici, sonorità acustiche, timbri mediterranei ed elettronica, dando nuova forma al repertorio storico degli Agricantus.

In “E.A.R.” la musica diventa un viaggio attraverso geografie e memorie condivise. La lingua siciliana assume un ruolo centrale e si fa ponte tra il Sud Italia, il mondo arabo e l’Africa, evocando riti ancestrali, percorsi migratori, paesaggi e storie che appartengono a culture diverse ma intimamente connesse. Il concerto si inserisce nel percorso de “I Giardini dei Canti”, laboratorio intergenerazionale che nel 2026 porta la ricerca musicale degli Agricantus oltre i confini nazionali, attraversando l’Italia e l’Europa con tappe in Ungheria, Portogallo e Spagna, fino al BabelCamp. A Villa Genna, questo percorso approderà ad un appuntamento speciale: un concerto pensato come sintesi tra passato e presente, tradizione e sperimentazione, radici mediterranee e nuove sonorità. Un viaggio musicale nel segno della contaminazione e dell’incontro tra culture.

La IX edizione della rassegna “’A Scurata – Memorial Enrico Russo”, promossa dal Mac – Movimento artistico culturale città di Marsala – si avvale del patrocinio del Libero consorzio comunale di Trapani e del Comune di Marsala. Main sponsor, Cantine Pellegrino 1880.