L’assessora Caliò: “A Marsala l’impegno per i migranti non accompagnati”. VIDEO

Anna Caliò medico espressione del Pd, è assessora ai servizi sociali del comune di Marsala nella giunta guidata dalla sindaca Andreana Patti.

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Come sono andati questi primi 100 giorni di Amministrazione?

“Il settore è molto complesso e abbiamo subito affrontato tematiche per cercare di mettere ordine in alcuni settori che erano stati sicuramente trascurati“.

A che cosa si riferisce?

“Abbiamo sistemato le case di contrada Perino che sono adibite per ospitare famiglie con particolari necessità abitative. Si è anche provveduto ad aiutare le loro famiglie anche con la presenza di particolari professionalità del settore. Sono state assegnate le sette case che erano state realizzate a Sappusi. Dovevano essere 14 invece in precedenza i fondi sono stati stornati per altre realizzazioni”.

Sappiamo anche di un suo impegno in direzione dell’uso dei monopattini da parte di soggetti ospitati in strutture, ma più in generale nei confronti della necessità di una loro corretto utilizzo.

“Esatto. Abbiamo parlato costantemente e continueremo a farlo con i giovani che si avvalgono di questi mezzi. Di concerto con la Polizia Municipale di Marsala abbiamo spiegato come il corretto utilizzo deve essere fatto tenuto conto che questi veicoli sono dei veri e propri mezzi di trasporto e come tali sono tenuti ad osservare il codice della strada”.

C’è il tema dei minori non accompagnati che compiendo i diciotto anni continuavano ad alloggiare in strutture che richiedono i relativi rimborsi al comune.

“Anche qui abbiamo ereditato qualche situazione di questo genere. Abbiamo operato una transazione con le cooperative risolvendo la parte economica di questo aspetto, che non è soltanto di tale natura”.