Sicurezza a Strasatti, interviene la Sindaca Andreana Patti

“Quanto accaduto ieri sera a Strasatti, con una rissa culminata in un accoltellamento e una persona rimasta ferita, è un episodio grave che condanniamo con assoluta fermezza. Esprimiamo innanzitutto la nostra profonda vicinanza alla comunità di Strasatti, che ancora una volta si trova a vivere momenti di forte preoccupazione”.

Lo afferma la sindaca Andreana Patti nell’esprimere il profondo sconcerto e il disagio della cittadinanza, assieme al presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco che, quotidianamente, vive la realtà della contrada e ne raccoglie le istanze dirette.

La dinamica dell’accaduto è naturalmente al vaglio delle Forze dell’Ordine e ogni valutazione sui fatti spetta agli organi competenti.

“A loro va la nostra piena fiducia – aggiungono Patti e Maniscalco – ma come amministratori e rappresentanti delle Istituzioni cittadine non possiamo e non vogliamo ignorare il ripetersi, nel tempo, di episodi di violenza che hanno interessato il territorio. La sicurezza dei cittadini è una priorità e Strasatti merita la stessa attenzione che deve essere garantita a ogni parte del territorio comunale”.

Per questa ragione, la sindaca Andreana Patti rappresenterà nuovamente al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica l’emergenza criminalità a Strasatti, affinché la situazione possa essere affrontata attraverso una valutazione complessiva del fenomeno e delle necessarie misure di prevenzione e controllo.

“È necessario fare sistema tra le Istituzioni competenti – concludono la sindaca e il presidente del Consiglio comunale – perchè la sicurezza e l’ordine pubblico richiedono il coordinamento e la sinergia di tutti gli organi preposti dello Stato. Unitamente, chiediamo Più attenzione, Più prevenzione, Più controllo del territorio. Perché nessun cittadino deve sentirsi solo davanti alla paura. Strasatti è Marsala. E Marsala merita sicurezza”.