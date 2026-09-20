Scuola, a Marsala si rispettano i tempi: mensa e bus entro settembre

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei primi 100 giorni di Amministrazione Patti, tra i primi argomenti che la sindaca e i suoi assessori hanno affrontato, c’è stato quello, attualissimo, della riapertura delle scuole e dei servizi comunali legati ad esse. Nel corso degli anni vi abbiamo raccontato come, per una serie di circostanze, talvolta politiche, talvolta burocratiche e amministrative, sia la scuola che il via ai servizi di scuolabus e mensa hanno subito proroghe notevoli rispetto al primo giorno in cui i giovani marsalesi ritornavano tra i banchi.

Quest’anno, come ha detto la sindaca Andreana Patti, per una scelta operata dall’Amministrazione, l’inizio della mensa e dei bus scolastici avverrà entro la fine di settembre. Quello che dovrebbe essere la normalità ed invece è un evento, è stato salutato con grande interesse dagli operatori scolastici e dalle famiglie che negli scorsi anni avevano dovuto pazientare più del lecito. Come è stato ripreso nella seduta del Consiglio comunale del 16 settembre, l’impegno dell’Amministrazione è quello di arrivare all’inizio del prossimo anno scolastico facendo coincidere tutti i servizi il primo giorno di scuola. Nel corso dell’incontro con la stampa, sia la sindaca che l’assessore al ramo Flavio Coppola, hanno ringraziato tutti quanti si sono impegnati nelle loro funzioni amministrative all’interno di Marsala Schola, un plauso è stato rivolto al CdA che, è opportuno ricordare, è quello nominato dall’ex primo cittadino Massimo Grillo essendo di nomina sindacale.

Da ambienti amministrativi e politici si è appreso che Patti non ha ancora provveduto a nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione di Marsala Schola anche per usufruire della competenza acquisita dall’attuale e anche perchè ancora non sono state fatte – all’interno della maggioranza – delle chiare scelte in direzione della nomina del CdA. Intanto si attende a breve la comunicazione del menù con cui tra pochissimi giorni verrà dato il via al servizio di refezione. Al momento la sindaca ha comunicato di avere ricevuto un finanziamento regionale per il restyling delle mense degli istituti “Caimi” di Amabilina, “G. Paolo II” di contrada Fontanelle, “Mothia” e “F. Struppa” di Dammusello. Gli interventi serviranno alla riqualificazione dei refettori.