Strasatti, rissa e accoltellamento: c’è un ferito

Ancora un episodio di violenza a Strasatti, frazione di Marsala.

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, una violenta rissa è scoppiata nei pressi del Montalbano Cafè. Durante lo scontro un uomo è rimasto ferito da fendenti da taglio ed è stato visto a terra. Le informazioni sulla dinamica sono ancora al vaglio degli investigatori.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella contrada, dove nelle scorse settimane i residenti avevano già segnalato situazioni di degrado e problemi legati alla vivibilità e alla sicurezza.

A intervenire è il presidente del Consiglio comunale di Marsala, Giovanni Maniscalco, residente proprio a Strasatti. “Apprendo con dispiacere e sconcerto dell’ennesima rissa accaduta nella mia contrada. I miei concittadini non possono continuare a vivere nella paura, così come le attività commerciali”.

Maniscalco annuncia inoltre iniziative sul piano istituzionale: “Metterò in atto tutte le iniziative che la legge mi consente affinché fatti del genere non debbano più accadere”.

Adesso saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica della rissa e le eventuali responsabilità.