Al festival “Il Mare Colore dei Libri” due momenti con la sindaca di Marsala, Andreana Patti – VIDEO

In questa edizione del Festival Il Mare colore dei libri, che prosegue oggi nella cornice del Parco Archeologico di Marsala, la sindaca Andreana Patti ha partecipato attivamente a diversi momenti di confronto, offrendo il proprio contributo sia nel ruolo istituzionale di prima cittadina sia attraverso la propria esperienza di professionista e donna.

La sindaca è intervenuta dapprima nell’incontro dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, dialogando con il direttore regionale de La Repubblica Emanuele Lauria, la scrittrice Ester Rizzo**, Flora Mondello dell’associazione Le Donne del Vino e l’assessora Anna Caliò. Un’occasione di riflessione sui diritti, sul percorso compiuto dalle donne nella società italiana e sulle sfide ancora aperte, durante la quale Patti ha portato il proprio punto di vista sulle politiche di inclusione, sulla partecipazione femminile alla vita pubblica e sul contrasto alla violenza di genere.

Successivamente ha preso parte anche all’incontro con il critico d’arte Tanino Bonifacio dedicato all’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule, contribuendo al dibattito sul valore della cultura e sulla capacità dell’arte di raccontare la bellezza, stimolare la riflessione e costruire identità collettiva. Nel corso del confronto sono stati approfonditi il ruolo delle istituzioni nella promozione culturale e l’importanza di rendere il patrimonio artistico accessibile e fruibile da parte della comunità.