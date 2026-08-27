Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Ubaldo Del Monaco in visita alle Stazioni di Piraino e Sinagra

MESSINA (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Piraino e Sinagra, presidi che dipendono dalla Compagnia di Patti (Messina). Al suo arrivo, l’Ufficiale Generale – accompagnato dal Comandante della Compagnia di Patti, Capitano Giuseppe Rinella – è stato accolto dai rispettivi Comandanti di Stazione e dal relativo personale. Durante gli incontri, il Generale Del Monaco ha effettuato un’attenta analisi delle dinamiche operative e sociali che caratterizzano i due territori, esprimendo ai militari il proprio apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno nell’espletamento del servizio d’istituto.

Nel corso dei suoi interventi, il Comandante della Legione ha anche sottolineato il ruolo cruciale ricoperto dalle Stazioni Carabinieri, definite come “autentici presidi di legalità e punti di riferimento imprescindibili per la cittadinanza”. Ha inoltre evidenziato come l’esempio, lo stile militare e la prossimità al cittadino costituiscano i tratti identificativi dei valori a cui deve ispirarsi ogni Carabiniere. Infine, il Generale Del Monaco ha quindi esortato tutti i militari “a proseguire con immutato impegno nell’azione di contrasto a ogni forma di criminalità, al fine di garantire sicurezza e costante sostegno alla popolazione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della società”.

– foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri Messina –

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