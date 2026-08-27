Custonaci, venerdì 4 settembre si consegna il premio Riviera dei Marmi

Il Premio Riviera dei Marmi torna nei Giardini Comunali di Custonaci venerdì 4 settembre alle 21.30. A ricevere la scultura in marmo che dà il nome al riconoscimento saranno Gaetano Armao, Silvia Bongiorno, Marcello Mangia e Nadia Terranova. Conduce la serata la giornalista Sabina Braschi. L’ingresso è libero.

Ideato e organizzato dal Comune di Custonaci, il Premio nasce nel 1964 su impulso di Dino Grammatico, allora sindaco e poeta, con il nome di Premio internazionale di Poesia Riviera dei Marmi. Nelle ultime due edizioni degli anni Sessanta la presidenza della giuria è affidata a Lucio Piccolo, primo cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e alla stagione restano legati i nomi di Giuseppe Ungaretti, Maria Luisa Spaziani, Eugenio Vitali e Beniamino Dal Fabbro: Mondadori e Rizzoli arrivavano allora in libreria con la fascetta del Premio. Dopo circa cinquant’anni di interruzione il riconoscimento riprende nel 2018 con una formula ampliata, che affianca alla poesia la letteratura, la narrativa e il giornalismo, e da allora torna ogni anno.

I nomi dei premiati nascono da un tavolo tecnico che riunisce le fondazioni coinvolte nel Premio. Ciascuna porta le proprie segnalazioni e la rosa viene discussa collegialmente fino alla designazione finale, condivisa con l’amministrazione comunale che del riconoscimento è promotrice.

Il premio è una scultura in marmo di Custonaci, uno tra i più importanti bacini marmiferi del mondo, realizzata da Giuseppe Cortese sul profilo di Monte Cofano: il paesaggio che diventa riconoscimento.

La serata sarà scandita dagli intermezzi del Gruppo di Canto Popolare “I Tammorra”.

Il Premio Riviera dei Marmi è ideato e organizzato dal Comune di Custonaci con il patrocinio dell’Ars e dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, in collaborazione con le Fondazioni Ignazio Buttitta, Sebastiano Tusa, Sicilia, Le Vie dei Tesori, Orestiadi, Sant’Elia e Famiglia Piccolo di Calanovella. Partner dell’edizione sono I.M.C. S.p.A. Industrie Metalli Cardinale, Villa Zina Family Resort, Sud Marmi s.r.l., La Villa Food & Beverage e Minaudo Immobiliare.