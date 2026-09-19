Enologia, il Consorzio: “L’impegno non è mai venuto meno. Ora servono condizioni concrete e collaborazione”

“Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani accoglie con favore l’attenzione manifestata dall’Amministrazione comunale di Marsala sul tema della presenza universitaria nel territorio e, in particolare, sul futuro della formazione in Viticoltura ed Enologia. È però necessario fare chiarezza su un punto fondamentale: l’impegno del Consorzio Universitario e dell’Università degli Studi di Palermo per riportare il percorso di Enologia nel territorio provinciale e, nello specifico, a Marsala, non è mai venuto meno“.

Lo afferma la presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione, intervenendo sulle dichiarazioni della sindaca di Marsala Andreana Patti in merito al futuro dell’offerta universitaria nella provincia.

Per l’ex senatrice “Non corrisponde alla realtà rappresentare oggi la situazione come se il futuro dell’Enologia fosse stato lasciato in secondo piano o fosse dipeso da una mancata volontà del sistema universitario. Al contrario, il tema è stato e resta all’attenzione del Consorzio e di UniPa, nell’ambito di una più ampia strategia di rafforzamento dell’offerta formativa universitaria della provincia“.

Castiglione insiste: “Proprio perché si parla di università e non di semplici dichiarazioni di intenti, occorre guardare alle condizioni concrete necessarie per rendere possibile un corso di studi. Per attivare un percorso universitario servono innanzitutto strutture adeguate e, soprattutto, un numero sufficiente di studenti interessati a iscriversi. Senza una sede nella quale poter svolgere le attività didattiche e senza una platea di iscritti che renda sostenibile il corso, nessun percorso accademico può essere concretamente avviato“.

Su questo punto il Consorzio ritiene indispensabile un confronto serio e operativo con tutti i soggetti coinvolti. Il Consorzio, da parte sua, continuerà a fare fino in fondo la propria parte, così come continuerà a farla l’Università degli Studi di Palermo. L’obiettivo è quello di costruire un’offerta universitaria stabile, qualificata e sostenibile, capace di valorizzare una filiera strategica per l’economia del territorio.

Il Consorzio è disponibile a confrontarsi con l’Amministrazione comunale di Marsala e con tutti i soci per individuare un percorso concreto che possa riportare Enologia nella città che rappresenta uno dei territori simbolo della produzione vitivinicola siciliana.