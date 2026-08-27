Consiglio comunale di Marsala, lunedì si insedia Oreste Alagna

Smaltita la tradizionale pausa estiva, il Consiglio comunale di Marsala tornerà a riunirsi lunedì 31 agosto. Su convocazione del presidente Giovanni Maniscalco, il massimo consesso cittadino si ritroverà a Sala delle Lapidi a partire dalle 11.30, per discutere 9 punti all’ordine del giorno.

In particolare, la seduta sarà caratterizzata dalla surroga del consigliere Gabriele Di Pietra, dimessosi dalla carica dopo essere stato nominato assessore dalla sindaca Andreana Patti. Al suo posto entrerà il primo dei non eletti della lista Compatti per Marsala, Oreste Alagna. Per lui si tratta di un rientro a Palazzo VII Aprile, dove entrò per la prima volta nel 2007, svolgendo anche la funzione di presidente dell’assemblea civica per cinque anni. Al suo attivo anche incarichi assessoriali con le amministrazioni Adamo e Grillo. Come gli altri colleghi di Sala delle Lapidi, anche Oreste Alagna sarà chiamato al tradizionale giuramento nel momento in cui si procederà al suo insediamento ufficiale.

Tra i punti all’ordine del giorno, anche il nuovo regolamento sulla videosorveglianza, una variante urbanistica (relativa a un progetto dell’azienda Vinci Vini) e un ordine del giorno riguardante la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.