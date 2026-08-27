Conference, l’Atalanta batte l’Hapoel Tel Aviv e supera gli spareggi

MISKOLC (UNGHERIA) (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 1-0 contro l’Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League e si qualifica alla fase campionato: decisiva la rete nella ripresa di Gianluca Scamacca, entrato da poco in campo. La squadra bergamasca parteciperà per la quinta volta consecutiva a una competizione europea: lunedì sera gli orobici torneranno in campo a Bergamo per la seconda giornata di campionato, di fronte il Bologna di Domenico Tedesco. Domani, invece, il sorteggio della Conference.

Nel neutro di Miskolc, in Ungheria, Barda ha confermato il 4-2-3-1 visto a Bergamo una settimana fa, Boateng al centro dell’attacco è stato supportato da Owusu, Alkoukin e Altman. Sarri ha scelto all’inizio Krstovic al posto di Scamacca, con Samardzic tornato a centrocampo al posto di Pasalic. Gli israeliani hanno alzato immediatamente il ritmo cercando d’intasare gli spazi, la Dea ha faticato a costruire gioco: il primo squillo è arrivato sull’inserimento di Ederson, poi ci ha provato Samardzic su calcio di punizione, ma il piazzato dell’ex Udinese ha sfiorato l’incrocio dei pali.

Nella ripresa l’Atalanta ha alzato il ritmo: il primo spunto è stato quello di Ederson, una conclusione terminata di poco fuori. A cambiare il match è stata la staffetta Krstovic-Scamacca: al secondo pallone toccato, al 27′ della ripresa, l’attaccante ex Sassuolo e West Ham ha ribadito in rete un tiro-cross di Bernasconi. Immediata la reazione dell’Hapoel, Buskila ha calciato a botta sicura da posizione defilata, Carnesecchi si è inventato una parata decisiva grazie all’aiuto del palo. Gli israeliani hanno provato in tutti i modi a pareggiare i conti in un finale abbastanza confuso, ma l’Atalanta chiude il conto: saranno sette le squadre italiane nelle tre competizioni europee. L’Atalanta giocherà dunque in Europa per la settima volta nelle ultime otto stagioni.

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