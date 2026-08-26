Trapani, gli emendamenti al Dup e al Bilancio dell’opposizione. “Acqua, strade e servizi le nostre priorità”

I gruppi consiliari Fratelli d’Italia, Trapani Tua, Sud Chiama Nord- Trapani 2028 hanno presentato una serie di emendamenti e subemendamenti al DUP e al Bilancio di previsione 2026/2028, individuando alcune priorità sulle quali concentrare le risorse disponibili.

«Abbiamo operato nei margini estremamente ristretti consentiti dal bilancio, individuando somme necessariamente contenute ma indirizzandole verso alcune delle principali criticità della città».

Le proposte prevedono 40 mila euro per il 2026 e 40 mila per il 2027 per il servizio idrico, destinati alla manutenzione straordinaria della rete e delle condotte, anche per contribuire, seppure in minima parte, a fronteggiare l’attuale emergenza e le recenti criticità legate alla qualità dell’acqua.

Previsti inoltre 30 mila euro per ciascuna annualità per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e 40 mila euro annui per gli interventi nei cimiteri, con particolare attenzione ai servizi igienici, all’accessibilità per le persone con disabilità, alla sicurezza e al decoro.

Infine, 60 mila euro nel 2027 vengono destinati a Villa Rosina per la manutenzione di strade e marciapiedi, anche alla luce delle ulteriori difficoltà determinate dal cantiere ZES e dalla rottura della condotta idrica di via Erice.

«Non sono somme risolutive e non vogliamo presentarle come tali. Sono però scelte concrete compiute utilizzando ogni spazio disponibile per indicare con chiarezza le nostre priorità: acqua, strade, quartieri e servizi essenziali».