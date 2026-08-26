Torna “Busiate Buseto”: tre giorni di eventi tra degustazioni e spettacoli

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con “Busiate Buseto”, la manifestazione che unisce la XIV Sagra della Busiata e la XXVI Mostra Mercato, in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, ogni sera dalle 19.30 alle 24. Tre giornate in cui degustazioni, produzioni locali e spettacoli dal vivo si intrecciano all’interno di uno dei presidi più solidi della cultura gastronomica dell’entroterra.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Buseto Palizzolo con l’associazione E20 e la Pro Loco, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Regione Siciliana – Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e di AGESP. Media partner TiltUp Media Production.

Al centro resta la busiata, la pasta lunga e attorcigliata che nasce dall’incontro tra semola di grano duro, acqua e il gesto antico dell’avvolgimento intorno al ferretto – la busa – da cui prende il nome. Un gesto che quest’anno arriva alla Sagra con un riconoscimento in più: nell’edizione 2026 dello Zingarelli il termine “busiata” è entrato nel vocabolario della lingua italiana, accanto ad altre mille nuove voci, con una definizione che ne fissa la forma elicoidale, la semola di grano duro e l’origine nella Sicilia occidentale.

A Buseto la lavorazione segue ancora la tecnica appresa nelle case, con la lentezza e la precisione che soltanto la mano restituisce. La Sagra difende questo saper fare e lo porta davanti a un pubblico che ogni anno giunge da tutta la provincia e oltre.

Il menù propone tre condimenti, uno per serata, costruiti sulle materie prime locali e presentati con nomi che giocano con la tradizione. Venerdì 28 apre l'”Ortociccia”, che sposa l’orto e la carne: zucchine, patate e verdure di stagione incontrano la salsiccia sbriciolata e il guanciale. Sabato 29 è la volta della “Pasqualora”, condimento rosso costruito attorno alla salsiccia pasqualora e alla pancetta di maiale, sfumate al vino. Domenica 30 chiude “Nessun Norma”, rilettura busetana del classico siciliano, con melanzane, pomodoro pelato e pancetta affumicata.

Ad aprire il pasto, l’arancina e la caponata di melanzane nella versione agrodolce della tradizione. In chiusura il melone giallo e le cassatelle di ricotta di pecora e cioccolato.

La manifestazione si articola in tre aree. L’Area Busiata, curata dall’associazione E20, ospita le degustazioni; l’Area Expo accoglie il percorso espositivo dedicato alle eccellenze della produzione del territorio, dall’agroalimentare all’artigianato; l’Area Baby raccoglie animazione e giochi per i più piccoli, in un evento pensato per le famiglie.

GLI SPETTACOLI

Ricco anche il programma degli spettacoli. Venerdì 28 l’inaugurazione è fissata alle 18.30. Alle 19.30 sale sul palco la scuola di ballo DragonKing di Buseto Palizzolo, mentre alle 21 arrivano il cabaret di Giuseppe Castiglia e il live dei “City of Lights”. Sabato 29 alle 19.30 si esibisce l’International Dance Academy di Francesca Colomba, seguita alle 21 dal dj set e dal dance show “The Legend”. Domenica 30 alle 19.30 tocca a Passione Danza, prima del gran finale delle 21 con il cabaret di Gianfranco Manuguerra e il concerto dei “Foreway”.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO FRANCESCO POMA

“La busiata è il modo in cui questa comunità racconta se stessa, e da quest’anno è anche una parola del vocabolario italiano”, dichiara il sindaco Francesco Poma. “Quattordici edizioni della Sagra e ventisei della Mostra Mercato dicono che il lavoro fatto negli anni ha costruito qualcosa che dura, e quel riconoscimento premia le donne che hanno tramandato la tecnica, i produttori che continuano a scommettere su questa terra e i giovani che scelgono di restare. Invito tutti a salire a Buseto in queste tre serate: troveranno una comunità che accoglie e che conosce il valore di ciò che porta in tavola”.