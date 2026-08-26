“Levanzo ancora senza aliscafi”, Egadi Meravigliose chiede spiegazioni a Pagoto

Il gruppo consiliare Egadi Meravigliose – Sammartano sindaco torna sulla questione dei collegamenti per l’isola di Levanzo.

“I lavori per la sostituzione dello scalandrone di Levanzo – si legge nella nota stampa – sono finalmente terminati, ormai quasi a fine estate, con tutti i disagi che ne sono conseguiti per isolani e turisti, atteso che senza lo scalandrone non hanno potuto operare gli aliscafi, con conseguente importante soppressione di corse, tra cui alcune pomeridiane e serali. Ebbene, il collaudo dello scalandrone doveva essere effettuato il 21 agosto. Lo hanno rinviato al 1° settembre, senza avvisare nessuno. Né i residenti, né gli operatori commerciali. Risultato: ulteriori giorni di corse soppresse. Altre perdite per chi lavora a Levanzo”.

Il gruppo Egadi Meravigliose annuncia di aver presentato un’interrogazione urgente al sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto, affinché, durante la seduta del Consiglio Comunale in programma lunedì 31 agosto, chiarisca le ragione del rinvio e se l’Amministrazione era stata informata, nonchè di adoperarsi affinché la data del previsto collaudo del 1° settembre sia rispettata.

“Levanzo – conclude il gruppo di minoranza – non è un’isola di serie B. Pretende rispetto e risposte”.