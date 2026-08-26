Barca distrutta da un incendio al largo di Marsala, la Guardia di Finanza salva un uomo / Video

TRAPANI (ITALPRESS) – I militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha soccorso e tratto in salvo un uomo di circa 40 anni alla deriva nel Canale di Sicilia, dopo che la sua imbarcazione era stata distrutta da un incendio. L’equipaggio di un elicottero delle Fiamme Gialle, in servizio di pattugliamento aeronavale, la notte scorsa, ha individuato un’imbarcazione in fiamme a oltre 25 miglia nautiche da Marsala ed ha assistito a una potente deflagrazione che in pochi minuti ha ridotto il natante a un relitto fumante. Nel buio totale, tra le onde, è stato individuato un naufrago solo, privo di qualsiasi mezzo di galleggiamento e in evidente difficoltà.

L’elicottero ha lanciato la comunicazione di emergenza e grazie al coordinamento dell’Autorità marittima di Palermo sullo specchio d’acqua è stato fatto convergere un Motor Yacht in navigazione nelle vicinanze. L’aeromobile della Guardia di Finanza ha agevolato le operazioni di primo recupero, illuminando la zona con i propri proiettori e mantenendo il contatto visivo con il naufrago. Poco dopo è arrivato anche il Guardacoste 119 “Vitali”, unità d’altura della Guardia di Finanza, che ha preso a bordo l’uomo, ustionato e in stato di shock. Ha fatto rotta su Trapani, dove il naufrago è stato affidato al personale sanitario presente in banchina per le cure del caso.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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