Alcamo Marina, dopo la denuncia di La Vardera riapre uno degli accessi al mare

Da alcuni giorni il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera ha ingaggiato una battaglia mediatica contro la chiusura degli accessi pubblici al mare, un fenomeno che purtroppo si ripropone ogni estate in Sicilia. L’ultimo fronte, relativo ad Alcamo Marina, fa registrare una novità, con la riapertura di uno degli accessi in seguito a un intervento della Polizia Municipale.

La Vardera esprime soddisfazione a riguardo: “Sono bastate 24 ore e il mare è tornato ad essere fruibile da tutti: la verità è che quando le battaglie si fanno sul campo la legalità vince sempre. È bastato un blitz senza avvisare nessuno, davanti un cancello abusivo che sbarrava l’accesso alla spiaggia pubblica di Alcamo Marina e che oggi è stato rimosso. Una follia che finalmente non ha più motivo d’esistere un grazie va ai consiglieri comunali Laura Barone, Leonardo Maniscalchi e Caterina Camarda di Controcorrente, che assieme a me hanno sollecitato l’intervento della polizia municipale. I fatti ci hanno dato ragione e in tempi record il cancello non c’è più e la spiaggia è tornata accessibile a tutti i cittadini. Questa vittoria non fa altro che dimostrare che accendere i riflettori, fare scrusciu e denunciare produce risultati concreti. Va riconosciuto che il sindaco Domenico Surdi si è mosso in appena 24 ore dalla nostra segnalazione cosa che non capita spesso. Continueremo a monitorare il nostro mare che ricordiamolo è un bene di tutti e nessuno può permettersi di utilizzarlo come se fosse proprietà privata”.