Mazara, morto dopo 14 giorni in ospedale per le conseguenze di una caduta da un’autocisterna

Si spengono le ultime speranze della famiglia di Marcello Erbini, operaio storico di un’azienda vitivinicola locale, benvoluto e conosciuto in città anche per la passione per il teatro che portava sui palcoscenici del Trapanese con i suoi spettacoli comici.

L’incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di mercoledì 5 agosto, secondo quanto riportato dalla stampa locale forse a causa di un malore improvviso, che avrebbe provocato la caduta di Erbini dalla scaletta di un’autocisterna, mentre era impegnato nella cantina Baida d’Oro dove lavorava da trent’anni.

A seguito delle gravi ferite riportate, l’operaio era stato trasportato in condizioni critiche al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Dopo due settimane tra la vita e la morte, il 55enne non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato deceduto nella serata di martedì 18 agosto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo e gli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani, per fare chiarezza sulle cause e la dinamica della caduta.

Ancora in corso le indagini per accertare se l’operaio sia precipitato dall’autocisterna per un malore improvviso, secondo le prime ipotesi, o per altri motivi, oltre a verificare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.