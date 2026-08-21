Mazara, morto dopo 14 giorni in ospedale per le conseguenze di una caduta da un’autocisterna

redazione

Mazara, morto dopo 14 giorni in ospedale per le conseguenze di una caduta da un’autocisterna

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venerdì 21 Agosto 2026 - 13:26

Si spengono le ultime speranze della famiglia di Marcello Erbini, operaio storico di un’azienda vitivinicola locale, benvoluto e conosciuto in città anche per la passione per il teatro che portava sui palcoscenici del Trapanese con i suoi spettacoli comici.

L’incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di mercoledì 5 agosto, secondo quanto riportato dalla stampa locale forse a causa di un malore improvviso, che avrebbe provocato la caduta di Erbini dalla scaletta di un’autocisterna, mentre era impegnato nella cantina Baida d’Oro dove lavorava da trent’anni.

A seguito delle gravi ferite riportate, l’operaio era stato trasportato in condizioni critiche al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.
Dopo due settimane tra la vita e la morte, il 55enne non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato deceduto nella serata di martedì 18 agosto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo e gli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani, per fare chiarezza sulle cause e la dinamica della caduta.

Ancora in corso le indagini per accertare se l’operaio sia precipitato dall’autocisterna per un malore improvviso, secondo le prime ipotesi, o per altri motivi, oltre a verificare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

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