Favignana, l’impresa di Janet e Dado

Una traversata a nuoto da Trapani a Favignana che è già storia. A compierla sono stati Janet Bertolini e Dado Chimieri: i due, partendo da Trapani stamattina alle 9, hanno raggiunto la più grande delle isole Egadi dopo 6 ore e mezza di traversata.



Una straordinaria sfida in mare aperto: 𝙪𝙣𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙩𝙖 𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙤 𝙎𝙘𝙤𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙋𝙖𝙡𝙪𝙢𝙗𝙤 𝙙𝙞 𝙏𝙧𝙖𝙥𝙖𝙣𝙞 𝙛𝙞𝙣𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙥𝙞𝙖𝙜𝙜𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚𝙖 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙙𝙞 𝙁𝙖𝙫𝙞𝙜𝙣𝙖𝙣𝙖. Una prova di forza e tenacia, ma soprattutto un gesto concreto di sensibilizzazione e inclusione. L’iniziativa, organizzata dall’Aquarius, nasce per richiamare l’attenzione delle amministrazioni locali su un tema fondamentale: la necessità di realizzare scivoli e accessi adeguati per le persone con disabilità fisiche. Il mare è di tutti e deve poter essere vissuto da tutti, senza barriere. Una traversata per abbattere gli ostacoli. Un mare che unisce, uno sport che include.

Un’impresa salutata dal Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che così ha commentato l’evento sportivo: “Non è stata oggi soltanto un’impresa sportiva straordinaria con oltre 6 ore e mezza in mare ma un esempio di coraggio, passione e determinazione che rende orgogliosa tutta la nostra comunità. Avete dimostrato che nessun mare è troppo grande quando c’è la volontà di attraversarlo. Grazie, a nome di tutte le Isole Egadi. Un grazie a tutta l’organizzazione ed all’Aquarius nuoto“.