Fondazione Teatro Massimo di Palermo, aperte le iscrizioni per i giovani talenti alla seconda edizione dell’Accademia Lirica

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Teatro Massimo di Palermo riapre le iscrizioni per candidarsi alla seconda edizione dell’Accademia Lirica, un percorso di alta formazione completamente gratuito, dedicato ai giovani cantanti lirici di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vogliano perfezionare il loro percorso di studi. Il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione è lunedì 7 settembre, entro le ore 12.

Dando seguito alla straordinaria partecipazione della prima edizione, la Fondazione ha scelto quest’anno di potenziare ulteriormente l’offerta formativa, estendendo la durata del percorso, che si svilupperà da settembre 2026 a marzo 2027, e incrementando il numero di posti, riservati a un massimo di 20 giovani talenti.

L’Accademia si configura come un laboratorio d’eccellenza volto a sostenere le nuove generazioni, dove la tecnica vocale si fonde con la preparazione scenica e musicale. L’obiettivo è duplice: formare giovani artisti e, al contempo, valorizzare il canto lirico, forma d’arte ed eredità culturale riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Docente principale dell’Accademia è il Maestro Pietro Ballo, tenore di fama internazionale che ha lavorato con i registi più prestigiosi, da Zeffirelli a Ronconi e Pizzi. È proprio al Centro di Avviamento Lirico del Teatro Massimo, all’epoca attivo, che il Maestro Ballo ha mosso i primi passi della sua brillante carriera internazionale.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, mira a supportare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, fornendo gli strumenti necessari per affrontare una carriera esigente e complessa. Le domande di ammissione dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo online, disponibile nella sezione “Audizioni e selezioni” del sito della Fondazione Teatro Massimo. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è lunedì 7 settembre, entro le ore 12.

Il processo di selezione prevede una prima fase di valutazione dei curriculum vitae e dei materiali video da parte della commissione esaminatrice. I candidati ritenuti idonei saranno successivamente convocati per la prova in presenza, che si terrà sabato 26 settembre, presso la Sala Coro del Teatro Massimo di Palermo, in Piazza Giuseppe Verdi 71. Il bando completo è consultabile sulla pagina del sito del Teatro Massimo https://www.teatromassimo.it/audizioni/bando-accademia-lirica-2026- 2027/.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).