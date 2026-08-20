Palermo, bimba di 4 anni muore per sospetta difterite

PALERMO (ITALPRESS) – Una bimba di 4 anni è morta all’ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite. La piccola era arrivata al nosocomio una settimana fa dopo aver accusato febbre, vomito e scarso appetito: dagli esami erano emersi sospetti di difterite, non evidenziati però nella diagnosi.

Tornata a casa, la bambina ha continuato a manifestare i medesimi sintomi e si è reso necessario un secondo ricovero, in conseguenza del quale è stata trasportata nel reparto di terapia intensiva: in questo frangente sarebbe stata accertata la presenza della difterite, per la quale la piccola sembra non avesse ricevuto la vaccinazione nonostante questa sia obbligatoria nel primo anno di vita.

Dopo il decesso, avvenuto ieri, si è subito mossa la Procura di Palermo aprendo un’inchiesta, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e comprendere se il vaccino non sia stato effettivamente fatto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).