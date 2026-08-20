Estradato dalla Spagna boss latitante della ‘ndrangheta, deve scontare 19 anni

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) –ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca dioperante nella provincia reggina e con proiezioni nel Nord Italia e all’estero, Nei suoi confronti era pendente un mandato di Arresto Europeo derivante da un ordine di esecuzione dellaL’uomo è rientrato in Italia scortato dagli agenti dell’Interpol e dai militari della Guardia di Finanza. Il boss è arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino con un volo proveniente da Madrid.

La fuga del capoclan, introvabile dal 2022, si è interrotta a fine giugno a Soria, un centro dell’entroterra spagnolo. Gli investigatori del Gico di Reggio Calabria e i colleghi della polizia spagnola lo hanno bloccato all’uscita di un ristorante, tradito dai movimenti delle persone a lui vicine.

Figura storica della criminalità organizzata calabrese, Paviglianiti è stato tra i protagonisti di primo piano della “seconda guerra di ‘ndrangheta” tra il 1985 e il 1991, quando si schierò al fianco della cosca De Stefano nello scontro di sangue contro i Condello.

IL VIDEO

– Foto Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).