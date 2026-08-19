Marsala, su piazza Mameli Grillo interroga la sindaca Patti

“Ho apprezzato la disponibilità e la capacità di ascolto dimostrata dalla Sindaco Andreana Patti nell’incontrare gli operatori economici di Piazza Matteotti e di Piazza Caprera, anche alla presenza e su iniziativa di alcuni consiglieri comunali. Ritengo che il confronto diretto con chi vive quotidianamente questi luoghi, svolge la propria attività economica e ne conosce concretamente le esigenze, sia sempre un elemento positivo per l’azione amministrativa”.

Lo ha dichiarato in una nota stampa Massimo Grillo, già sindaco di Marsala e attualmente consigliere comunale che ha anche presentato un’interrogazione sulla collocazione dell’infopoint tra via Scipione l’Africano e via Sibilla.

Sulla vicenda di piazza Mameli

“Proprio partendo da questa positiva capacità di ascolto – prosegue Grillo – ritengo che si possa cogliere l’occasione per aprire un confronto più ampio sul progetto complessivo di Piazza Mameli , via Scipione l’Africano e via Sibilla. Non soltanto sulla collocazione dell’infopoint, ma anche sull’assetto complessivo degli spazi”.

L’interrogazione presentata da Grillo non intende mettere in discussione l’attività dell’operatore privato né creare contrapposizioni, ma chiede un riesame della collocazione dell’infopoint all’interno di una valutazione più ampia dell’assetto dell’area.

“Quando si interviene in un luogo che è stato oggetto di un investimento importante in termini di risorse pubbliche e di progettazione, sottolinea Grillo, è giusto interrogarsi sulla migliore collocazione di ogni singolo elemento, ma anche sulla funzionalità complessiva degli spazi. Per questo ho chiesto alla Sindaco di valutare un urgente riesame della pratica e, se necessario, di ricercare anche d’intesa con l’operatore privato una collocazione più adeguata dell’infopoint”. Afferma ancora l’esponente di Liberi che invita ulteriormente ad ascoltare direttamente operatori economici, residenti e cittadini”.

Sulla collocazione dell’infopoint Grillo ricorda che l’8 aprile 2026 era stata impartita una direttiva ai dirigenti competenti affinché, prima della conclusione del procedimento, fossero effettuate specifiche verifiche sulla compatibilità della collocazione dell’infopoint con la progettazione di via Scipione l’Africano, acquisendo anche il parere del progettista incaricato e valutando gli aspetti urbanistici, di decoro, sicurezza e circolazione.